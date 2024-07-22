Автосалони порожні - українці скуповують автівки до введення нового податку

https://racurs.ua/ua/n197558-avtosalony-porojni-ukrayinci-skupovuut-avtivky-do-vvedennya-novogo-podatku.html

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Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.

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Серед змін, які пропонуються, є і 15% військовий збір при купівлі нового авто.

Через це з автосалонів покупці викупили всі автомобілі, автосалони пусті, повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Покупці намагаються швидко придбати ті автівки, які є у наявності, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку. Але такий ефект буде не довгим, бо потім продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету, уряд отримує падіння, — вважають у ВААІД.

Там також додали, що навіть 5% відрахувань у Пенсійний фонд, які і зараз сплачують покупці, будуть під питанням. Бо навантаження у 20% при купівлі автомобіля — це вже велика сума, до якої покупці будуть звикати дуже довго.

Історія питання

Уряд подав до Верховної Рада законопроект № 11416 від 18.07.2024 р «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». В цьому законопроекті йдеться тільки про збільшення податків, появу нових зборів і підстав для перевірок і додаткових нарахувань.

Зокрема, уряд вирішив обкласти військовим збором у 15% операції з надбання права власності при першій реєстрації на легкові автомобілі, в тому числі і електричні.

Військовим збором планують обкласти як першу реєстрацію нових авто, так і вживаних, які вперше реєструються на території України. Окремо прописано, що цей збор справляється і з операцій першої реєстрації авто, в тому числі оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома). Тобто попередня пільга для електромобілів по не сплаті податку до Пенсійного фонду при першій реєстрації залишається, але військовий збір — це новий окремий податок, який з електромобілів доведеться платити.

Визначати вартість, з якої буде справлятиметься новий податок будуть відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації.

Слідкувати за сплатою 15% військового збору будуть сервісні центри МВС, які зобов’язані щомісяця тепер подавати звідність податківцям.

Єдиним виключенням, коли 15% військового збору можна не платити, будуть випадки забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством, що підлягає першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.