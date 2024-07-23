Блінкен та Єллен отримали від Байдена повноваження щодо фінансування України

https://racurs.ua/ua/n197570-blinken-ta-iellen-otrymaly-vid-baydena-povnovajennya-schodo-finansuvannya-ukrayiny.html

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Джо Байден передав держсекретарю Ентоні Блінкену та міністерці фінансів Джанет Єллен свої повноваження щодо фінансової підтримки України відповідно до закону, який регламентує використання російських суверенних активів на користь України (REPO).

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Байден підписав відповідний меморандум, у якому зазначив, що згідно із законом «Відновлення економічного процвітання і можливостей для українців» уповноважує цих посадовців здійснювати передбачені документом дії.

Закон REPO, ухвалений у квітні цього року, встановлює порядок конфіскації російських суверенних активів і розпорядження ними. Вони включають кошти та інше майно, Російського фонду прямих інвестицій Центрального банку та Мінфіну рф.

Державний департамент використовує цей фонд для компенсації Україні шкоди, заподіяної російським вторгненням, зокрема для відновлення країни й гуманітарної допомоги українському народові.

Документ також зобов’язує президента домагатися створення спільно з іноземними партнерами міжнародного механізму компенсації Україні з використанням російських суверенних активів, конфіскованих в інших країнах.