Окуповані території потопають у відходах, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n197590-milyony-tonn-vidhodiv-lejat-prosto-neba-na-tot-donechchyny-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Донеччини просто неба лежать 3 млн 620 тис. тонн шкідливих відходів. Їх ніхто не утилізовує та не знешкоджує - навпаки, сміття з кожним місяцем тільки збільшується.

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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Більше того, окупаційна влада зробила Донецький регіон таким собі полігоном для скидання сміття із Ростовської області. Адже половина із токсичного непотребу завезена сюди саме з росії, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що російська окупаційна адміністрація проблеми у такій ситуації не бачить — принаймні переконує місцевих жителів у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод.