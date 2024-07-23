Народний депутат Андрій Одарченко, фото: ЦПК

https://racurs.ua/ua/n197595-tomu-scho-lito-obvynuvachenyy-u-korupciyi-sluga-odarchenko-prosyv-sud-poky-ne-pryznachaty.html

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Народний депутат зі «Слуги народу» Андрій Одарченко, обвинувачуваний у корупції, просив суд не призначати засідання, тому що «літо».

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

Вчора, 22 липня, через відсутність захисників не відбулося засідання у справі Одарченка — він розірвав договори з усіма своїми захисниками (Корюкіним, Миролюбовою та Літавкою):

за словами депутата, вони не зійшлися у поглядах на те, як проводити захист. Тому Одарченко попросив час на пошук нового адвоката — при чому попросив на це цілий серпень;

прокурор САП вказала, що вбачає в поведінці захисту тактику затягування і просила залучити захисника за призначенням;

суддя Віктор Ногачевський задовольнив клопотання частково і відклав засідання на один тиждень. У разі, якщо Одарченко прийде без адвоката, то будуть розглядати клопотання про залучення безоплатного адвоката.

Зазначається, що причину, через яку Одарченко просив відкласти засідання, можна зрозуміти із діалогу, який відбувся у нього із з суддею під час попереднього слухання.

Одарченко: Ваша честь, дуже 22 липня не підходить

Суддя: Кажіть, що з 22 липня не так?

Одарченко: Ну літо ж.

…

Одарченко: Суд справедливий і милосердний, тому я дуже прошу не призначати засідання…

Суддя: Андрій Миколайович, ви не у ВУЗі, не в школі, ви в суді. Має бути поважна причина, згідно з КПК.

Одарченко: Якщо буде поважна причина, на ці дати, на серпень?

Суддя: Тобто в серпні ви не можете, я так зрозумів?

Одарченко: Ну я очень вас прошу, тому що це жах…

Суддя: Я не розумію, що ви маєте на увазі під словом жах?

Одарченко: Ну дуже багато засідань на цей час, ні зустрітися, ні відпочити, ні з родиною у цей час.