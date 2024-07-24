Поблизу Донецька РСЗВ М142 "відмінусувала" російський "Панцирь"

https://racurs.ua/ua/n197623-poblyzu-donecka-rszv-m142-vidminusuvala-rosiyskyy-pancyr-video.html

Ракурс

Реактивна система залпового вогню M142 HIMARS у співпраці з безпілотником аеророзвідки знищила російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь С-1».

.

Про це повідомляє офіційна сторінка фонду «Повернись живим» у Telegram.

Російський комплекс був знищений за 30 км на південь від міста Донецьк, де мав забезпечувати протиповітряну оборону ворожих підрозділів.

Завдяки оперативним діям аеророзвідки підрозділу Shadow, система була виявлена, а координати її розміщення передані одному з артилерійських підрозділів.

Для знищення російського «Панцирь С-1» було витрачено дві ракети. Перша ракета пошкодила його, а друга завдала таких пошкоджень, які викликали пожежу зенітного модуля та усієї системи.

Екіпаж комплексу після влучання другої ракети покинув машина та почав тікати полями у сторону власних позицій.

Завдяки використанню високоточних ракет M31, реактивні системи HIMARS дозволяють Силам оборони знищувати російські системи протиповітряної оборони на віддаленнях понад 50 км.

Треба зазначити, що для виявлення та корекції вогню використовувався БПЛА «Шарк», який був придбаний благодійним фондом «Повернись живим».