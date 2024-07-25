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Ракурс
Московити розбили разом з екіпажем ударний гелікоптер Мі-8

Московити розбили разом з екіпажем ударний гелікоптер Мі-28

25 лип 2024, 08:25
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Уранці 25 липня у росії розбився гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув.


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Аварія трапилася в Калузькій області. Гелікоптер впав у лісовому масиві біля села Кленки під час «планового польоту». Попередня причина катастрофи — технічна несправність.

5 липня стало відомо, що в Азовському районі Ростовської області виявили покинутий Мі-28.

Він начебто здійснив жорстку посадку після зіткнення з БПЛА та отримав ушкодження хвостової частини.

Останнім часом росіяни використовують гелікоптери для збиття українських дронів великого радіусу.

Джерело: Ракурс


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