Перед замахом на Трампа стрілець шукав, з якої відстані убили Кеннеді

https://racurs.ua/ua/n197636-pered-zamahom-na-trampa-strilec-shukav-z-yakoyi-vidstani-ubyly-kennedi.html

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Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей 24 липня виступив на слуханнях у судовому комітеті палати представників конгресу США та розкрив нові подробиці про розслідування замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа.

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CNN цитує Рея, який сказав, що за тиждень до замаху, 6 липня, 20-річний стрілець Томас Меттью Крукс шукав в інтернеті інформацію про те, на якій відстані перебував Лі Харві Освальд, коли застрелив 35-го президента США Джона Кеннеді у 1963 році.

6 липня він шукав у Google «Як далеко Освальд знаходився від Кеннеді». Цей пошук, очевидно, важливий із погляду його душевного стану. Того ж дня він, зважаючи на все, зареєструвався для участі в мітингу в Батлері, — розповів голова ФБР.

Він також повідомив, що в день замаху, 13 липня, за дві години до початку виступу Трампа, о 16.00 Крукс запустив безпілотник, який облетів район мітингу і знаходився приблизно за 200 ярдів (180 метрів) від сцени.

Дрон був у повітрі близько 11 хвилин, а Крукс стежив за польотом на своєму телефоні. Слідчі змогли простежити траєкторію польоту безпілотника та вважають, що Крукс використав його, щоб бачити, що відбувається за його спиною.

Після замаху слідчі знайшли безпілотник у машині Крукса, зазначає CNN. Також в автомобілі виявили два вибухові пристрої. За словами Крістофера Рея, Крукс не мав можливості привести їх у дію з даху, з якого він стріляв у Трампа.

Директор ФБР розповів, що, зважаючи на все, стрілець заліз на дах трубою будівлі, а не сходами, як передбачалося раніше. Крукс був на даху близько трьох хвилин, перш ніж його застрелив снайпер Секретної служби. Слідчі знайшли на даху вісім гільз напівавтоматичної гвинтівки AR-15. За словами Рея, слідство встановило, що Крукс легально придбав зброю свого батька, який купив гвинтівку раніше.

Після замаху стало відомо, що Крукс шукав в інтернеті фотографії Дональда Трампа та чинного президента США Джо Байдена. Як уточнив глава ФБР, мабуть, стрілець шукав не зображення конкретних людей, а новини про громадських діячів.

Зараз, відверто кажучи, небезпечний час, щоб бути видним державним діячем, — додав Крістофер Рей.

ФБР розслідує стрілянину на мітингу в Батлері як замах на вбивство та як можливий акт внутрішнього тероризму. Представники ФБР раніше говорили, що, на їхню думку, Крукс діяв самостоійно. Рей заявив, що слідчі поки що не змогли встановити мотиви злочинця.