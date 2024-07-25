Рашисти застосували авіабомбу ФАБ-1500 на Куп’янщині, фото: MilitaryRussia.Ru

https://racurs.ua/ua/n197659-rashysty-vpershe-skynuly-fab-1500-na-kup-yansk-vuzlovyy-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 липня, вранці вперше застосували авіабомбу ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому на Харківщині.

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В результаті був поранений 52-річний чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження, — наголосив він. — Дальність запуску такої бомби становить 50−60 км, запускає літак Су-34, як й інші керовані авіабомби.

Синєгубов припустив, що такими бомбами ворог може завдавати ударів і по Харкову.

Прес-служба ДСНС Харківщини повідомляє, що сьогодні ворожі війська завдали масованих ударів РСЗВ та керованими авіабомбами по житлових кварталах міста Куп’янська та прилеглих населених пунктах. Наслідком обстрілів стали значні руйнування приватних домоволодінь та осередки займання:

у селищі Куп’янськ-Вузловий горіли два житлові будинки на площі 200 кв. м. На місці події постраждав чоловік 1971 року народження;

у селі Глушківка Курилівської громади горіла суха трава на площі 2 га;

у місті Куп’янськ за різними адресами горіли житловий будинок, господарча споруда та гаражна загальній площі 130 кв. м.

Крім того, близько 17.25 у селі Пристін Куп’янської громади окупанти завдали удар між двома багатоквартирними будинками, повідомив Синєгубов. Постраждали три людини — 69 річна жінка та двоє чоловіків віком 71 та 72 роки.