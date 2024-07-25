На Одещині врятували чоловіка, якого відносило у море, фото: ДСНС

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На Одещині у селі Фонтанка 33-річний чоловік, попри штормове попередження, вирішив поплавати на надувному кругу.

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Проте «відпочинок» ледь не став трагедією — хвилями його почало відносити від берега. Про це сьогодні, 25 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зрозумівши, що самостійно він вже не впорається, чоловік почав подавати сигнали про допомогу, — вказано в повідомленні. — На щастя, горе-плавця побачив небайдужий громадянин та відразу зателефонував до «Служби порятунку».

Зазначається, що водолази ДСНС на моторному човні доставили чоловіка на берег.