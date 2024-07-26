Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в’язниці виправлять

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Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в’язниці виправлять.

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Зрада скасовується, — запевняє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що комітет погодився з тим, що в законі неодмінно має бути передбачено питання, що «відкупитись» зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством.

Мало того, така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.

Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників — це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів, — пояснив спікер.

Верховна Рада наприкінці минулого тижня ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт, який може суттєво вплинути на боротьбу з корупцією в Україні. Йдеться про угоди зі слідством у провадженнях в справах про корупційні злочини. Законопроєкт, зокрема, пропонує, аби до корупційних правопорушень можна було застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладання угоди про визнання винуватості.

Штрафи в залежності від тяжкості злочину, відповідно до законопроєкту, можуть складати від 12 тисяч до 12 мільйонів неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для кваліфікації адміністративного чи кримінального правопорушення неоподатковуваний мінімум зараз становить 1514 гривень.

У випадку затвердження угоди про визнання винуватості суд приймає рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років або інше більш м’яке покарання з випробуванням. Іспитовий строк у такому випадку становитиме від двох років до шести років.

Ухвалений у першому читанні законопроєкт викликав критику з боку антикорупціонерів. Голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін вважає, що якщо законопроєкт в такому вигляді набере чинності, то це дозволить корупціонерам легально відкуповуватися від в’язниці.

Ти нардеп чи міністр і тебе взяли на хабарі? Не проблема! Заплатив штраф, компенсував збитки — все: гуляй-веселись. Ніякої тобі тюрми (навіть конфіскація буде опцією)! Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 мільйонах, компенсував їх, заплатив ще 200 мільйонів штрафу і живи-насолоджуйся на «зароблених» 700 мільйонах, — прокоментував у Facebook голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) попереджають, що законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання. Їхні зауваження стосувалися того, що застосування до організатора корупційного злочину звільнення від відбування покарання з випробуванням є дві умови — викриття ним іншого організатора та відшкодування збитків.