Дрони атакували військовий аеродром Дягілєво. Фото: соцмережі

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Потужні вибухи прогриміли у Рязанській області росії вночі 27 липня.

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Російська протиповітряна оборона працювала у районі нафтопереробного заводу та біля військового аеродрому «Дягілєво», де може перебувати стратегічна авіація. У мережі опублікували кадри диму над Дягілєвим і відео прольоту БпЛА. Про це повідомив Telegram-канал Astra.

У російському Міноборони стверджують, що ППО нібито збило сім безпілотників. А місцева влада традиційно переконує про «відсутність» постраждалих та руйнувань.

Тим часом у мережі публікують кадри прольоту безпілотників та наслідки прильотів.

Як відомо, авіабаза «Дягілєво» знаходиться під Рязанню. На цьому аеродромі базується 43 Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. На летовищі зосереджені стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, літак Ту-134УБЛ і заправник Іл-78. Поруч з авіабазою розташований 360 Авіаційний ремонтний завод.

Моніторингові Telegram-канали інформували, що три борти Ту-22 сіли на «Дягілєво» після останнього вильоту 25 липня.

Нагадаємо, вночі 26 липня підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому «Саки». У ГенштабІ Збройних сил України заявили, що інформація щодо наслідків ракетного обстрілу уточнюється.