США заборонили Україні провести секретну операцію на території рф. Фото:

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Україна запланувала проведення потужної секретної операції на території рф.

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Однак росія дізналася про це й після цього поскаржилася США на нібито підготовку Україною «таємної операції». Вашингтон заборонив Києву втілювати цей план у життя. Про це повідомило видання The New York Times.

Зазначається, що у липні новий російський міністр оборони Андрій Бєлоусов подзвонив главі Пентагону Ллойду Остіну. Загалом з початку повномасштабної війни очільники Міноборони цих країн зідзвонювалися п’ять разів й завжди американці були ініціаторами розмови.

Однак 12 липня Бєлоусов сам зателефонував Остіну й заявив, що росіяни дізналися про так звану таємну операцію, яку нібито готує Україна за погодженням Білого дому. NYT пише, що Бєлоусов спитав Остіна, чи відомо Пентагону про змову і про те, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном.

У статті йдеться, що представники Міноборони США були здивовані цим твердженням й серйозно сприйняли заяву Бєлоусова. Після цього з Вашингтону зателефонуй у Київ й відмовили українську владу від проведення цих військових заходів.

Але хоч би що Бєлоусов не розкрив, всі три посадовці сказали, що це було сприйнято досить серйозно, що американці зв’язалися з українцями й сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що американці були розчаровані, адже Україна ризикує відштовхнути європейських союзників та розширити війну. Що це була за операція та чи планували її насправді — поки незрозуміло.

Нагадаємо, у Пентагоні пояснили заборону бити зброєю США вглиб російської федерації побоюваннями, що війна вийде за межі України.

Джерело: The New York Times