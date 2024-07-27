Сервіс Polymarket фіксує зростання шансів Камали Гарріс на перемогу у президентських виборах у США

https://racurs.ua/ua/n197721-servis-polymarket-fiksuie-zrostannya-shansiv-kamaly-garris-na-peremogu-u-prezydentskyh-vyborah.html

Ракурс

Сервіс Polymarket фіксує зростання шансів Камали Гарріс на перемогу у президентських виборах у США.

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Платформа Polymarket приймає ставки на політичні події. Наприклад, ймовірність того, що Джо Байден вийде з президентських перегонів, оцінювалася у 23%, проте це все одно сталося.

Тепер одна з головних тем для ставок на Polymarket полягає в тому, чи Джо Байден залишиться президентом США до кінця своїх повноважень (офіційно вони закінчуються 20 січня 2025 року).

На відміну від британських букмекерських контор, де коефіцієнти встановлюють професійні букмекери, у Polymarket рішення приймає «ринок», тобто сукупність усіх учасників парі. Завдяки великій кількості учасників та обороту ставок коефіцієнти теоретично точніші, однак у будь-який момент можливі колективні помилки та непередбачені події.

Наразі на Трампа поставили понад 43 млн дол., на Камалу Харріс — майже 25 млн. Таким чином, ймовірність перемоги Трампа становить 62%, хоча ще тиждень тому цей показник складав 70%.

При цьому сама Харріс офіційно ще не стала кандидатом від Демократичної партії. Шанси на те, що це станеться, становлять 92%.