Україна у меншості перемогла Марокко завдяки голу на 98 хвилині

https://racurs.ua/ua/n197726-ukrayina-na-olimpiadi-u-menshosti-peremogla-marokko-zavdyaky-golu-na-98-hvylyni-video.html

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Україна виграла у Марокко в другому турі футбольного турніру на Олімпіаді 2024.

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Граючи у меншості, українці вирвали перемогу завдяки голу Ігоря Краснопіра на 90+8 хвилині.

Рахунок у першому таймі на 22 хвилині відкрив Криськів після пасу Брагару.



Африканці у другому таймі заволоділи тотальною перевагою і заробили пенальті після фолу Салюка. Марокко зрівняло рахунок з 11 метрів, але Україна у доданий час вирвала перевагу.

Після двох турів українці йдуть на третьому місці, маючи 3 очки.