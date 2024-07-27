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Ракурс
Україна у меншості перемогла Марокко завдяки голу на 98 хвилині

Україна на Олімпіаді у меншості перемогла Марокко завдяки голу на 98 хвилині (ВІДЕО)

27 лип 2024, 20:12
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Україна виграла у Марокко в другому турі футбольного турніру на Олімпіаді 2024.


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Граючи у меншості, українці вирвали перемогу завдяки голу Ігоря Краснопіра на 90+8 хвилині.

Рахунок у першому таймі на 22 хвилині відкрив Криськів після пасу Брагару.


Африканці у другому таймі заволоділи тотальною перевагою і заробили пенальті після фолу Салюка. Марокко зрівняло рахунок з 11 метрів, але Україна у доданий час вирвала перевагу.

Після двох турів українці йдуть на третьому місці, маючи 3 очки.

  1. Аргентина — 3 очки (2 матчі), 4:3 (різниця голів)
  2. Марокко — 3 (2), 3:3
  3. Україна — 3 (2), 3:3
  4. Ірак — 3 (2), 3:4.

Джерело: Ракурс


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