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Україна у меншості перемогла Марокко завдяки голу на 98 хвилині
Україна на Олімпіаді у меншості перемогла Марокко завдяки голу на 98 хвилині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197726-ukrayina-na-olimpiadi-u-menshosti-peremogla-marokko-zavdyaky-golu-na-98-hvylyni-video.htmlРакурс
Україна виграла у Марокко в другому турі футбольного турніру на Олімпіаді 2024.
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Граючи у меншості, українці вирвали перемогу завдяки голу Ігоря Краснопіра на 90+8 хвилині.
Рахунок у першому таймі на 22 хвилині відкрив Криськів після пасу Брагару.
Африканці у другому таймі заволоділи тотальною перевагою і заробили пенальті після фолу Салюка. Марокко зрівняло рахунок з 11 метрів, але Україна у доданий час вирвала перевагу.
Після двох турів українці йдуть на третьому місці, маючи 3 очки.
- Аргентина — 3 очки (2 матчі), 4:3 (різниця голів)
- Марокко — 3 (2), 3:3
- Україна — 3 (2), 3:3
- Ірак — 3 (2), 3:4.