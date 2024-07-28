Пожежа на російській нафтобазі у Курській області, фото: ASTRA

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Ракурс

Захисники України в ніч на сьогодні, 28 липня, завдали удару у Курській області рф.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За інформацією розвідки, в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тис. кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб російської армії.

Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими сил оборони, — наголосили у Генштабі.

Крім того, у Генштабі повідомили про наявність інформації про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об'єктів наразі уточнюється, — зазначили у Генштабі. — Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

У соцмережах раніше сьогодні з’явилися фото та відео пожежі на нафтобазі ТОВ «Польова» у селі Польова Курського району. Згодом місцева влада заявила про загоряння трьох резервуарів з паливом після нічної атаки безпілотників.