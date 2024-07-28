Реджеп Ердоган дає ляпаса хлопчику, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197743-erdogan-dav-lyapasa-hlopchyku-yakyy-ne-pociluvav-yomu-ruku-video.html

Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав ляпаса маленькому хлопчику, який не поцілував йому руку на офіційному заході у його рідному місті Різе.

.

Про це повідомляють місцеві видання Halk та T24.

Подія сталася вчора, 27 липня, коли Ердоган вручав ключі родині в межах проекту будівництва житла «під ключ» на випадок стихійних лих. Тоді на сцену вийшли двоє дітей родини.

Ердоган простягнув руку дітям, щоб ті її поцілували. Після того, як хлопчик, орієнтовно п’ятирічного віку, не поцілував йому руку і деякий час дивився на нього, Ердоган дав йому ляпаса. Згодом, коли хлопчик все ж поцілував руку, турецький лідер дав обом дітям кишенькові гроші.

Зазначається, що один подібний випадок стався, коли Ердоган відвідав сусідів своєї родини в Різе. Тоді він дав ляпаса дитині, яка хотіла, щоб той залишив підпис на футболці національної збірної Туреччини.

Ще один подібний інцидент стався у 2021 році на відкритті тунелю Саларха в Різе — тоді Ердоган постукав по голові хлопчика.

А під час президентських виборів у 2023 році з’явилися повідомлення, що Ердоган публічно дав ляпаса дитині. Ердоган згодом заявив, що це був його онук, якого він «погладив по щоці».

Джерело: Halk та T24