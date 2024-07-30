Самохідний ПТРК Bulsae-4. Фото: державні ЗМІ КНДР

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Армія російської федерації почала використовувати на війні в Україні самохідні ракетні комплекси з КНДР.

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На озброєнні окупантів помітили північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. Цю систему виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості. Фото пускової установки опублікували у Telegram-каналі КУП, передає «Мілітарний».

Зазначається, що цей ПТРК здатний уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км. Точні характеристики цього комплексу невідомі, але військові фахівці вважають, що він може бити на 10−15 км.

Експерти наголошують, що така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу.

Водночас речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев в коментарі для «Суспільне. Харків» заявив, що командування зараз не може підтвердити інформацію, яка поширюється соцмережами. Ця інформація зараз перевіряється.

Нагадаємо, видання Washington Post інформувало, що з серпня 2023 року по січень 2024 КНДР могла поставити росії 1,6 млн артилерійських снарядів. Згодом ці боєприпаси були оперативно відправлені в 16 пунктів призначення, розташованих в основному вздовж кордонів з Україною.

Джерело: «Мілітарний», «Суспільне Харків»