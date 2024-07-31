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ЗСУ вдарили по складу з озброєнням окупантів поблизу Курська. Фото: Генштаб

ВМС України вдарили по складу з озброєнням поблизу Курська в рф (ФОТО)

31 лип 2024, 10:48
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Важливі військові об'єкти російських окупантів продовжують знищувати українські військові на території рф.


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У середу вночі, 31 липня, підрозділи зі складу сил та засобів ВМС ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони було завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля міста Курськ. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

За інформацією військових, спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється.

ЗСУ вдарили по складу з озброєнням окупантів поблизу Курська. Фото: Генштаб

Нагадаємо, в російському Курську гучно кілька днів поспіль. Зокрема, 29 липня співробітники Центру спеціальних операцій «А» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. А 30 липня було успішно уражено нафтобазу ворога «Логістичний центр № 43» в населеному пункті Вози в Курській області.

Джерело: Ракурс


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