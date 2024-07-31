З’явилося відео збиття російського «Шахеда». Фото:

https://racurs.ua/ua/n197838-padinnya-zbytogo-rosiyskogo-shaheda-zafiksuvaly-na-video.html

Ракурс

Відео збиття одного із «Шахедів» під час сьогоднішньої атаки оприлюднили українські військові.

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Цей дрон, про який йде мова, збили на східному напрямку вранці 31 липня. Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував ролик у Telegram.

Пам’ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу, — наголосив він.

Як відомо, іранські БпЛА стали першим видом зброї іноземного виробництва, яку окупанти почали активно використовувати у війні з Україною. За інформацією ЗМІ, вперше рф застосувала у вересні 2022 року у боях у Харківській області, де їхніми цілями стали позиції української артилерії та РСЗВ. Зараз російські війська атакують іранськими дронами не так військову, як цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, українські військові ночі відбили одну із наймасованіших атак дронів-камікадзе. У ніч на 31 липня росіяни атакували 89-ма дронами-камікадзе, які запускали з різних напрямків — Єйська, Сещі, Курська, Приморсько-Ахтарська. Основним напрямком удару була Київщина.

Українська ППО спрацювала відмінно й зуміла знищити всі 89 ворожих безпілотників. До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.