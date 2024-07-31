СБУ оголосила підозру соратникам володимира путіна. Фото: СБУ

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Високопосадовці країни-агресора рф отримали підозру за сприяння у війні проти України.

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Слідчі СБУ зібрали масштабну доказову базу на помічника російського диктатора володимира путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради рф, Олексія Дюміна, а також на заступника міністра оборони росії Юнуса-Бека Євкурова. Обидва посадовці входять до близького оточення диктатора і допомагають йому вести війну проти України. Про це прес-центр Служби безпеки України 31 липня повідомив у Facebook.

З’ясувалося, що Дюмін, який раніше був охоронцем путіна, а потім став губернатором Тульської області, «мобілізував» регіон для бойових дій в Україні. Зловмисник організував часткову мобілізацію чоловіків у цій області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів. Також він наказував підлеглим усіляко сприяти російській армії.

Щодо заступника глави Міноборони Юнуса-Бека Євкурова, то він забезпечує постійну підготовку російських контрактників та мобілізованих до ЗС рф, яких потім відправляють на фронт в Україну.

Обом зловмисникам заочно повідомили про підозру за (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) ст. 437 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 липня ватажок самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник отримав підозру від СБУ, бо організував примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих районів Луганщини до угруповань російської армії.