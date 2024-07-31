Сполучені Штати призупиняють надання Грузії понад 95 млн дол. допомоги

https://racurs.ua/ua/n197847-spolucheni-shtaty-pryzupynyaut-nadannya-gruziyi-ponad-95-mln-dol-dopomogy.html

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США призупиняють понад 95 млн доларів допомоги, яка безпосередньо йде на користь уряду Грузії/

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Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Це відбувається після перегляду двостороннього співробітництва, викликаного тим, що Державний департамент називає «антидемократичними діями» уряду.

Антидемократичні дії і неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС і НАТО, — цитує слова Reuters Блінкен, додавши, що Вашингтон продовжить надавати допомогу на користь народу цієї країни.

За словами держсекретаря, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати програми та заходи, які приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток.

Ми залишатимемося відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням, — додав Блінкен.

Раніше в США вже неодноразово критикували законопроєкт про «іноагентів», який був ухвалений в Грузії. У липні також у ЄС заявили, що союз призупинив процес вступу Грузії до блоку.