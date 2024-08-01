Священник УПЦ МП готував удар по ешелонах ЗСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n197869-svyaschennyk-upc-mp-gotuvav-udar-po-eshelonah-zsu-na-harkivschyni.html

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Священник УПЦ Московського патріархату готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині.

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Настоятель одного із Харківських храмів УПЦ МП був завербований російською спецслужбою ще до повномасштабної війни. «Сплячий» агент для отримання розвідданих залучив свого знайомого, який працював у місцевій філії «Укрзалізниці». Про це 1 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову.

Двох російських агентів було затримано. У них вилучили мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Слідчі повідомили клірику та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Зловмисникам передбачається до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у травні СБУ задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ МП митрополита Луки (Андрія Коваленка). Клірика підозрювали у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.