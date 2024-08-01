Тендер на ремонт «Охматдиту» виграла компанія із завищеними цінами, - «Наші гроші»

https://racurs.ua/ua/n197878-tender-na-remont-ohmatdytu-vygrala-kompaniya-iz-zavyschenymy-cinamy-nashi-groshi.html

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Конкурс на ремонт «Охматдиту» виграла компанія із завищеними цінами, кажуть журналісти видання «Наші гроші».

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Переможцем стала «Буд-Технолоджі», яка оцінила роботи в 307 мільйонів гривень. Із 14 учасників це третя за дорожнечею пропозиція.

Десять інших компаній пропонували свої послуги значно дешевше — від 42 до 286 млн грн.

Журналісти з’ясували, що на деякі роботи ціна переможця була завищена удвічі проти дешевших пропозицій інших учасників. Також компанія вказала оренду будівельної техніки, яку не можна використати для монтажу фасадів вище за другий поверх.

До того ж фірма, яка будувала пошкоджений корпус, повідомила, що вона вже встигла безплатно виконати ремонт «чистих приміщень» (операційних тощо). Журналісти припускають, що обсяги ремонту за гроші благодійників можуть бути завищені.

Благодійний фонд «Охматдит — Здорове дитинство» зібрав понад 378 мільйонів гривень.