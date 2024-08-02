Житель Харківщини підірвався на вибухівці, пораючись на городі

В Ізюмському районі Харківської області 50-річний чоловік травмувався, наступивши на вибухонебезпечний предмет.

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Подія сталася сьогодні, 2 серпня, у селі Кам’янка, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пораючись на своєму городі, 50-річний місцевий мешканець наступив на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні. Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні, — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають громадян суворо дотримуватись заходів мінної безпеки.

Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією, — наголошують у відомстві. — Ці території є сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не розірвались, протипіхотними і протитанковими мінами.