«Хезболла» випустила вночі десятки ракет на півночі Ізраїлю, на фото робота «Залізного куполу"

https://racurs.ua/ua/n197956-hezbolla-vypustyla-vnochi-desyatky-raket-na-pivnochi-izrayilu.html

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«Хезболла» випустила вночі десятки ракет на півночі Ізраїлю. Про це йдеться у пропагандистській заяві бойовиків.

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Згідно з повідомленням джерел у ліванських силах безпеки, близько 50 ракет було випущено на півночі Ізраїлю з півдня Лівану. За даними ізраїльських ЗМІ, більшість ракет було перехоплено системою ППО «Залізний купол».

Побоювання з приводу ескалації конфлікту на Близькому Сході зростають після того, як Іран та його союзники оголосили про намір дати «жорстку відповідь» Ізраїлю на вбивство лідера терористичної організації ХАМАС Ісмаїла Ганії. Незадовго до цього в Бейруті убили командира «Хезболли» Фуад Шукр, відповідальність за вбивство якого взяв на себе Ізраїль. Армія та уряд Ізраїлю поки що ніяк не прокоментували вбивство Ганії.

Тим часом США заявили, що зміцнюють свій оборонний потенціал у регіоні. Додаткові військові кораблі та винищувачі будуть розгорнуті для захисту американських військ та Ізраїлю, заявив Пентагон.