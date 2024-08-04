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Ракурс
Батько олімпійки з Алжиру показав її метрику — доньку звинувачують у тому, що вона є чоловіком

Батько олімпійки з Алжиру показав її метрику — доньку звинувачують у тому, що вона є чоловіком

4 сер 2024, 14:50
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Батько олімпійської спортсменки з Алжиру продемонстрував її свідоцтво про народження — його доньку звинувачують у тому, що вона є чоловіком і приховує це.


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Алжирська боксерка Іман Хеліф була допущена до виступів у Парижі, попри те, що її раніше відсторонили від чемпіонату світу: тоді вона не пройшла гендерний тест, пише Bild.

Вона жінка, ми маємо всі докази, включаючи свідоцтво про народження, — каже батько Хеліф, показуючи її свідоцтво про народження із зазначенням жіночої статі.

У соціальних мережах тривають дискусії після виступу батька Хеліф на телебаченні, э сумныви щодо дати видання документа.

Хеліф звинувачують у тому, що вона є «біологічним чоловіком», який бореться із жінками. При цьому у спортсменки, зважаючи на все, є тільки XY-хромосома, яка вкрай рідко зустрічається у жінок і яка також забезпечує підвищений рівень тестостерону.

Джерело: Ракурс


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