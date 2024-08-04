Батько олімпійки з Алжиру показав її метрику — доньку звинувачують у тому, що вона є чоловіком

https://racurs.ua/ua/n197967-batko-olimpiyky-z-aljyru-pokazav-yiyi-metryku-donku-zvynuvachuut-u-tomu-scho-vona-ie-cholovikom.html

Ракурс

Батько олімпійської спортсменки з Алжиру продемонстрував її свідоцтво про народження — його доньку звинувачують у тому, що вона є чоловіком і приховує це.

.

Алжирська боксерка Іман Хеліф була допущена до виступів у Парижі, попри те, що її раніше відсторонили від чемпіонату світу: тоді вона не пройшла гендерний тест, пише Bild.

Вона жінка, ми маємо всі докази, включаючи свідоцтво про народження, — каже батько Хеліф, показуючи її свідоцтво про народження із зазначенням жіночої статі.

У соціальних мережах тривають дискусії після виступу батька Хеліф на телебаченні, э сумныви щодо дати видання документа.

Хеліф звинувачують у тому, що вона є «біологічним чоловіком», який бореться із жінками. При цьому у спортсменки, зважаючи на все, є тільки XY-хромосома, яка вкрай рідко зустрічається у жінок і яка також забезпечує підвищений рівень тестостерону.