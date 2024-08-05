На Волині з'явилася вулиця на честь останнього розстріляного совєтами вояка УПА

https://racurs.ua/ua/n198003-na-volyni-z-yavylasya-vulycya-na-chest-ostannogo-rozstrilyanogo-sovietamy-voyaka-upa.html

Ракурс

У місті Камінь-Каширський з’явилася вулиця Івана Гончарука.

.

Про це йдеться у рішенні голови обласної військової адміністрації. Саме ці органи влади зобов’язані проводити дерусифікацію топонімів після того, як її могли не завершити органи місцевого самоврядування.

Гончарук — український військовик, вояк УПА, член ОУН, учасник боротьби за відновлення незалежности України. Іван Гончарук став останнім вояком УПА, страченим радянським режимом.

З 1975 року проживав з родиною в селищі Комсомольське (Відтепер Слобожанське, що біля міста Зміїв).

Відкритий судовий процес відбувся в місті Камінь-Каширський і тривав від 12 до 16 жовтня 1987 року. Одночасно КДБ організувало сходи сіл, котрі вимагали засудження та розстрілу «бандита». Вирок суду був передбачуваним — смертна кара. Обвинувачений так і не визнав провини щодо катувань та вбивств, касаційні скарги адвоката та обвинуваченого не досягли бажаного результату.

19 жовтня 1987 року в Луцьку суддя Борис Плахтій, який у 2021 році через суд домігся підвищення пенсії до 202 тис. грн на місяць, та народні засідателі Б. Панчук та Г. Артеменко підписали смертний вирок.

Рішенням Національної комісії з реабілітації від 29 квітня 2021 року був реабілітований.