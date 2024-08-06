У Суджі на Курщині атака дронів не минула безслідно

https://racurs.ua/ua/n198020-u-sudji-na-kurschyni-ataka-droniv-ne-mynula-bezslidno-foto.html

Ракурс

У Суджі Курської області у ніч на 6 серпня було тривожно — місто атакували «невідомі добрі» дрони.

.

В.о. губернатора заявив про п’ятьох поранених та пошкодження декількох житлових будинків. За його словами, над Курською областю нібито збили 26 безпілотників.

Також вибухи чули у Бєлгородській та Брянській областях.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ атакували село Ясні Зорі.