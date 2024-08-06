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Ракурс
У Суджі на Курщині атака дронів не минула безслідно

У Суджі на Курщині атака дронів не минула безслідно (ФОТО)

6 сер 2024, 09:04
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У Суджі Курської області у ніч на 6 серпня було тривожно — місто атакували «невідомі добрі» дрони.


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В.о. губернатора заявив про п’ятьох поранених та пошкодження декількох житлових будинків. За його словами, над Курською областю нібито збили 26 безпілотників.

Також вибухи чули у Бєлгородській та Брянській областях.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ атакували село Ясні Зорі.

У результаті прямого влучення снаряда повністю згорів легковий автомобіль і пошкоджений один приватний будинок. Після атак дронів і скидів вибухових пристроїв із БПЛА спалахнули гараж з авто всерединіта ще два легкові автомобілі, — повідомив він.

Джерело: Ракурс


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