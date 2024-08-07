Хунта у Нігері розірвала дипвідносини з Україною через заяву ГУР

https://racurs.ua/ua/n198053-hunta-u-nigeri-rozirvala-dypvidnosyny-z-ukrayinou-cherez-zayavu-gur.html

Ракурс

Військова хунта, що править африканською країною Нігер, оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною. Нігер збирається звернутися до Радбезу ООН через нібито підтримку Києвом терористичних груп.

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Це сталося після нападу повстанців-туарегів на колону російської Групи Вагнера у Малі. Уряд Малі вважає Україну причетною до нападу. Про це повідомляє арабське видання Al Arabiya.

Владу у Нігері захопила військова хунта, яка налагоджує зв’язки з росією, пише DW.

Раніше, за підсумками саміту Альянсу держав Сахеля (АES), лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру, що прийшли до влади внаслідок держпереворотів, вирішили сформувати конфедерацію під назвою «Конфедерація держав Сахеля».

5 серпня дипломатичні відносини з Києвом розірвала хунта Малі через ймовірну причетність України до атаки повстанців-туарегів. Наприкінці липня вони розгромили групу урядових військ Малі та російських найманців із ПВК «Вагнер», які воюють на їхньому боці.

На початку серпня МЗС Сенегалу викликало посла України через його нібито підтримку повстанців у Малі. Сенегал сприйняв допис українського посольства у Facebook «виправданням тероризму», про що писали ЗМІ. Наразі пост у соціальній мережі недоступний.

Українська сторона наразі не реагувала на цю заяву.

Нагадаэмо, наприкінці липня повстанці-туареги повідомили про вбивство 84 російських бойовиків із ПВК «Вагнер» і 47 солдатів урядової армії Малі на півночі країни.

Представник ГУР України Андрій Юсов натякнув на причетність України до операції туарегів у Малі.