США попередили Ердогана про наслідки, якщо турки й далі допомагатимуть військовою продукцією росії, — The Financial Times.

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США попереджають Туреччину про наслідки у зв’язку з експортом військової продукції в росію — The Financial Times.

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Помічник міністра торгівлі Метью Аксельрод, який очолює зусилля США щодо запобігання потраплянню секретних технологій до рук супротивників Америки, нещодавно зустрівся з турецькими чиновниками і керівниками в Анкарі та Стамбулі.

За словами високопоставленого співробітника Міністерства торгівлі, його послання полягало в тому, що Туреччина повинна докладати більше зусиль для припинення торгівлі мікросхемами американського походження та іншими деталями, що мають ключове значення для дій Москви в Україні.

Нам потрібна Туреччина, щоб допомогти зупинити незаконний потік американських технологій у росію… Нам потрібно побачити прогрес, і швидко, з боку турецької влади та промисловості, інакше в нас не буде іншого вибору, окрім як накласти санкції на тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю, — сказав Аксельрод у заяві для Financial Times.

США особливо стурбовані, що Туреччина стала ключовим центром, через який електроніка західного виробництва, включно з процесорами, картами пам’яті та підсилювачами, потрапляє до російських ракет і безпілотників, порушуючи експортний контроль. Ще однією важливою сферою, що викликає занепокоєння, є верстати.

За словами представника Міністерства торгівлі США, Туреччина є другим у світі після Китаю джерелом високопріоритетних товарів американського походження, що відправляються в рф.

Міністерство торгівлі США вже внесло 18 турецьких компаній до списку порушників у зв’язку з порушенням вторинних санкцій. Це означає, що американським компаніям буде потрібно отримувати спеціальні ліцензії для продажу цим компаніям чутливих деталей.

Турецький експорт товарів військового призначення, що йдуть в росію або передбачуваним посередникам Москви, таким як Азербайджан і Казахстан, процвітає з початку війни в Україні. За перші шість місяців цього року він склав $85 млн, що значно вище за $27 млн за той самий період 2022 року, згідно з розрахунками FT, заснованими на даних турецької митниці.

Значна частина цих потоків може бути частиною «таємної торгівлі» товарами, які «зникають» і ніколи не потрапляють на ринки передбачуваних місць призначення. Наприклад, суттєве зростання турецького експорту чутливих товарів до Азербайджану, Казахстану та Киргизстану не призвело до зростання імпорту таких товарів у цих країнах, що наводить на певні висновки.

За словами представника торгового відомства США, уведені в дію узимку вторинні санкції Джо Байдена призвели до певного скорочення тіньового експорту з Туреччини до рф, «однак цього недостатньо».