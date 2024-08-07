Зеленський підписав закон про передислокацію військових частин під час дії воєнного стану

Володимир Зеленський (ліворуч), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n198081-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-peredyslokaciu-viyskovyh-chastyn-pid-chas-diyi-voiennogo-stanu.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3857-ІХ щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану.

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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Акт надає можливість ухвалення в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з'єднання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що цей закон доповнює ст. 6 закону «Про Збройні Сили України» новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ до рівня з'єднання здійснюється за рішенням Генштабу ЗСУ за погодженням з Міністерством оборони.

Цей закон було ухвалено Верховною Радою 16 липня, він буде опублікований в офіційному друкованому виданні Верховної Ради України «Голос України».