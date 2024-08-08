ЗМІ публікують карти бойових дій у Курській області

https://racurs.ua/ua/n198113-zmi-publikuut-karty-boyovyh-diy-u-kurskiy-oblasti.html

Ракурс

Потенційну карту операції у Курській області опублікували увечері 8 серпня видання «Радіо Свобода» та «Бабель».

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Нагадаємо, що у ніч на 6 серпня ЗСУ увійшли на територію росії в районі міста Суджа (населення близько п’яти тисяч осіб) Курської області.

До вечора 7 серпня вони просунулися вглиб території, обходячи Суджу з двох напрямків — північно-східного і південно-східного. ЗСУ захопили прикордонний пропускний пункт і газовимірювальну станцію (розташована за декілька сотень метрів за ним), і взяли в полон близько 40 росіян.

Масштаби операції і чисельність українського угруповання невідомі. Російські провідні телеграм-канали й аналітики висувають кілька версій задуму операції. Найконсервативніша з них — ЗСУ планують скувати резерви російської групи військ «Север», яка діє на Харківському напрямку.

«Бабель» також на карті показує, що відомо про операцію ЗСУ вдень 8 серпня з відкритих джерел — повідомлень осінтерів, російських провоєнних телеграм-каналів і телеграм-каналів населених пунктів Курської області.

Ці дані з’являються із затримкою, поточна ситуація відрізняється від тієї, що показана на карті.

Крім того, важкі бої поблизу міста Суджа, через яке російський газ надходить в Україну, викликали занепокоєння щодо раптового припинення транзитних потоків через Україну до закінчення п’ятирічної угоди з російським «Газпромом».

Український газовий транзитний шлях дозволяє росії експортувати газ до Європи через Україну. Угода про транзит закінчується наприкінці кінці року. Київ раніше заявляв, що не планує її поновлювати чи продовжувати.

Після того, як з’явилася інформація, що рф начебто не контролює станцію, ціни на газ у Європі зросли на приблизно 5%, свідчать дані спеціалізованих компаній.