Курська битва - Кремль придумав неймінг для свого сорому

https://racurs.ua/ua/n198116-kurska-bytva-kreml-prydumav-neyming-dlya-svogo-soromu.html

Ракурс

У Кремлі через три дні після початку військової операції в Курській області придумали, що її потрібно порівнювати з Курською битвою і запевняти, що путін «нікого не кине в біді».

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«Медуза» з посиланням на власні джерела в Кремлі пише, що пропагандистам не можна говорити про можливе просування українських військ до Курчатова, де розташована Курська АЕС, щоб в населення не виникало «відчуття ядерної загрози»

Політблок адміністрації президента (АП) просить російські державні та лояльні до Кремля ЗМІ «не нагнітати обстановку» навколо вторгнення ЗСУ до Курської області. Про ці настійні рекомендації «Медузі» розповіли два співробітники таких ЗМІ. Їм радять всіляко уникати міркувань про відкриття «нового фронту» і порівнювати те, що відбувається з Курською битвою часів Великої Вітчизняної війни (так у рф називають Другу світову війну). Крім того, журналістам не можна говорити про можливе просування українських військ до міста Курчатова, де знаходиться Курська атомна електростанція, щоб аудиторія не мала «почуття ядерної загрози».

Замість згадок про атомну електростанцію ЗМІ мають розповідати про «успіхи російської армії», яка нібито не дає українським військам просунутися вглиб території Курської області. Журналістам рекомендують наголошувати на атаках ЗСУ на мирне населення і наголошувати, що під час них постраждали діти. За офіційними даними, поранено дев’ятьох дітей, про загибель мирних жителів писали і незалежні ЗМІ.

Ще один рекомендований акцент для сюжетів новин — «єдність і згуртування людей», які приходять до пунктів здачі крові та розміщують у своїх будинках евакуйованих мешканців Суджанського району. При цьому у політблоці уточнюють, що ці випадки треба подавати не у вигляді «сухих» новин, а як розгорнуті оповідання, «історії».

Крім того, лояльні ЗМІ повинні запевняти аудиторію, що місць у пунктах тимчасового розміщення в регіоні всім вистачає, і описувати візити губернатора області алєксея смірнова до таких центрів, а також лікарні та госпіталі, куди направляють постраждалих. Поки за офіційними даними, під час настання ЗСУ загинуло п’ять мирних жителів, а постраждала 21 особа.

Але особливий акцент журналістам рекомендують зробити на зусиллях федеральної влади, владіміра путіна та уряду, які «не кидають нікого в біді».