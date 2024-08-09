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Ракурс
БпЛА вдарили по ремонтній базі окупантів. Скріншот з відео

БпЛА вдарили по ремонтній базі окупантів у Бєлгородській області (ВІДЕО)

9 сер 2024, 14:18
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Ремонтна база російських військових в місті Новий Оскол Бєлгородської області була атакована дронами.


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Сім БпЛА вдарили по цій цілі близько 2.00 9 серпня. Всі дрони влучили прямо в ангар, де окупанти ремонтували бойові машини. Внаслідок атаки було пошкоджено два ангари та три бойові машини противника. Про це повідомив ворожий Telegram-канал russia no context.

Пропагандисти стверджують про «відсутність» постраждалих серед військовослужбовців.

У мережі також опублікували відео, як горить будівля рембази, а пожежники намагаються загасити вогонь.

Нагадаємо, вночі 9 серпня Бєлгородська область росії зазнала масованої атаки українських БпЛА. Місцева влада заявляла про «збиття» над територією регіону 29 безпілотників літакового типу.

У місті Новий Оскол унаслідок дронової атаки горів ангар на території промислового підприємства.

Джерело: Ракурс


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