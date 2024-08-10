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Ракурс
Розбір завалів на місці ракетного удару в Костянтинівці. Фото: МВС

У Костянтинівці завершено розбір завалів на місці ракетного удару (ФОТО)

10 сер 2024, 17:18
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У місті Костянтинівка Донецької області завершили розбір завалів торговельного центру.


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Внаслідок учорашнього російського ракетного обстрілу загинуло 14 осіб та 44 особи дістали поранення. На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 т будівельних конструкцій. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Поліцейські криміналісти ідентифікували п’ять тіл із восьми невстановлених — трьох жінок та двох дівчат 2012 та 2014 років народження. Правоохоронцям залишилося ідентифікувати ще трьох осіб.

У МВС додали, що для ретельного документування воєнного злочину росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Розбір завалів на місці ракетного удару в Костянтинівці. Фото: МВС

Розбір завалів на місці ракетного удару в Костянтинівці. Фото: МВС

Розбір завалів на місці ракетного удару в Костянтинівці. Фото: МВС

Нагадаємо, 9 серпня російська армія вдарила по місту Костянтинівка Донецької області ракетою Х-38, яка влучила у місцевий супермаркет. Внаслідок обстрілу багато людей загинули та постраждали.

Джерело: Ракурс


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