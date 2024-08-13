рф уночі била по Україні «Іскандерами» та «Шахедами». Фото:

https://racurs.ua/ua/n198242-rf-unochi-byla-po-ukrayini-iskanderamy-ta-shahedamy-yak-vidpracuvala-ppo.html

Ракурс

Масовану атаку дронів пережила Україна минулої ночі.

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У ніч на 13 серпня росіяни атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та запустили 38 ударних БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська російської федерації. Про це Повітряні мили ЗСУ 13 повідомили в Telegram.

Бойова робота по ворожих цілях тривала у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Працювали мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил. Унаслідок протиповітряного бою було збито 30 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові фіксують усі місця, звідки походять пуски балістики. Глава держави наголосив, що «буде справедливо, якщо місця запуску таких ракет буде знищено».