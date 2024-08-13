У Харківській області продовжили комендантську годину. Фото:

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У Харківській області продовжили комендантську годину.

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У 201 населеному пункті області діятиме продовжена комендантська година — з 17.00 до 9.00. Це стосуватиметься 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 — Чугуївського, 41 — Харківського, 42 — Богодухівського та 73 — Куп’янського районів. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його словами, рішення ухвалили для забезпечення ефективної роботи ЗСУ, а також для безпеки цивільних, адже на цих фронтових прикордонних територіях «вкрай небезпечно проживати».

Також керівник обласної військової адміністрації поінформував, що з 10 травня з Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп‘янського районів влада евакуювала майже 14 тис. людей, із них тисячу дітей. За минулу добу було евакуйовано 55 людей — 46 дорослих та дев’ятеро дітей.

Нагадаємо, в прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області запровадили обмеження на переміщення громадян через збільшення кількості боїв та активізацію російських ДРГ. Допускати людей до прикордоння будуть за паспортами громадян України з відповідною реєстрацією проживання у цій зоні.