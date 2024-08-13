Десантники ЗСУ спопелили російську бронетехніку. Фото:

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Збройні сили України завдали низки успішних ударів дронами по техніці росіян поблизу Мар’їнки.

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Зокрема, десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади за день п’ять одиниць ворожої техніки зуміли знищити та ще дві одиниці пошкодили. Ця російська бронетехніка намагалася пройти поблизу Мар’їнки. Про це Десантно-штурмові війська ЗСУ 13 серпня повідомили у Facebook.

До позицій бійців 46-ї ОАеМБр з першої колони доїхали лише дві одиниці. Три ворожі одиниці були знищені. По другій колоні десантники вдарили з ПТРК та FPV-дронами. Дві одиниці техніки окупантів відступили, а ще одна була знищена.

Зазначається, що згоріли дві одиниці ББМ, дві МТЛБ і один БТР. Також було пошкоджено один танк і одну МТЛБ російських окупантів.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як боєць мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБр самотужки нейтралізував відразу двох загарбників, які намагалися штурмувати українські позиції.