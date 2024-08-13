Росіяни тренувалися бити ядеркою по об'єктах у Європі

https://racurs.ua/ua/n198260-rosiyany-trenuvalysya-byty-yaderkou-po-obiektah-u-ievropi.html

Ракурс

росія тренувалася завдавати ядерних ударів по об'єктах у Європі.

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Про це свідчать секретні документи, з якими ознайомилася Financial Times.

Мапи, підготовлені в період з 2008 до 2014 року, містять цілі для ударів ракетами як зі звичайним зарядом, так і з ядерним. Мішені — військові об'єкти та критична інфраструктура. Крім Європи, у документах окреслені сценарії можливих конфліктів із дружніми нині до рф країнами — Туреччиною, Азербайджаном, Іраном, Китаєм і Північною Кореєю.

У плані російські військові відзначили «переваги ядерних ударів на ранніх стадіях конфліктів» і згадали варіант «демонстраційного удару» — підриву ядерної зброї у віддаленому районі, щоб залякати західні країни.

Журналістам вдалося отримати карти з 32 цілями в європейських країнах НАТО, по яких, теоретично можуть бути завдані удари як звичайними ракетами, так і тактичною ядерною зброєю.

Дані з картами створювались протягом 2008−2014 років. Документ був розроблений не для оперативного використання, а для презентації офіцерському складу ВМФ.