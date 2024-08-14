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Ракурс
Грузинські добровольці написали ім'я свого загиблого побратима на льодовій арені у Суджі

Грузинські добровольці написали ім’я свого загиблого побратима на льодовій арені у Суджі (ФОТО)

14 сер 2024, 08:08
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Грузинські добровольці, які воюють проти росіян під час Курської операції, написали ім’я свого загиблого побратима на льодовій арені у місті Суджа.


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Бахва, — такий запис грузинською та англійською мовами з’явився на палаці у місті Суджа Курської області, що на вʼїзді у місто.

Цей надпис на честь полковника спецназу Грузіі Бахви Чікобави — учасника війни з рф у 2008-му році, написав у своїх соцмережах журналіст Юрій Бутусов.

Чікобава отримав важке поранення ще у тій війні, але приїхав у 2014-му році захищати свободу України. Бахва служив у добровольчому батальйоні «Донбас», а потім перейшов до «Азова».

У лавах «Азова» інструктор бойової підготовки Бахва Чікобава загинув як герой у ближньому бою з російськими окупантами у Маріуполі у березні 2022 року.

Джерело: Ракурс


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