Російських строковиків, евакуйованих із Курській області, повертають на поле бою

https://racurs.ua/ua/n198280-rosiyskyh-strokovykiv-evakuyovanyh-iz-kurskiy-oblasti-povertaut-na-pole-bou.html

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Солдатів-строковиків, які змогли евакуюватися з кордону під час прориву ЗСУ, змушують підписувати контракти з Міноборони рф, щоб знову відправити їх на передову. Про це виданню «Верстка» розповіли двоє матерів російських військовослужбовців.

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За їхніми словами, близько 150 строковиків зараз перебувають в одній із військових частин у районі Курська. Їм кажуть, що вони займуться зачисткою території після штурмовиків. Як компенсацію строковикам обіцяють виплатити 4−5 тисяч рублів на день.

А якщо не погодитеся, то підете під суд і все одно підете воювати, нікуди не дінетесь. Тобто їх все одно планують туди відправити. На них морально намагаються натиснути, намагаються обробити, — цитує «Верстка» одну з матерів.

Один із товаришів по службі строковика, якого евакуювали з кордону в Курській області, розповів «Верстке», що напередодні з лікарні в Курську відвезли кілька людей із легкими контузіями. Один офіцер заявив, що їх везуть у військову частину в Клинцях у Брянській області, проте їх там не виявилося. За словами співрозмовника журналістів, «всі розуміють», що строковиків звозять кудись у район кордону, щоб вони знову брали участь у боях.