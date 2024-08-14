Понад 1 тонну контрабандного героїну спалили в Україні. Фото: СБУ

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В Україні спалили понад 1 тонну контрабандного героїну.

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Ці наркотики СБУ конфіскувала ще в січні 2021 року внаслідок багатоходової спецоперації. Тоді правоохоронці задокументували протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання. У Львові були затримані четверо наркоділків, троє з яких виявилися іноземцями. Про це 14 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У результаті слідчих дій спецслужба виявила у зловмисників 1035 кг героїну, підготовленого для транспортування. Наркотики прямували з Пакистану транзитом через Україну до Європейського Союзу. «Товар» ховали у контейнері серед продуктів харчування.

Фігуранти були засуджені за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони вже відбувають тюремні строки.

Нагадаємо, на Волині у лютому цього року на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельського району прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер з двома пакунками, у котрих, як згодом виявилося, містилися 22 кг канабісу.