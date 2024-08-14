Екс-керівника «Харківобленерго» викрили у розкраданні коштів. Фото: НАБУ

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Колишнього керівника «Харківобленерго» затримали за підозрою в розкраданні мільйонів гривень.

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НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн. Ці гроші зловмисники хотіли привласнити під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання акціонерного товариства «Харківобленерго». Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Telegram.

Зазначається, що серед фігурантів в. о. голови правління АТ «Харківобленерго», який очолював товариство з 2020 року по 2024 рік. Ще одним співорганізатором виступив керівник комерційного підприємства.

Правоохоронці встановили, що оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.

Нагадаємо, нещодавно на хабарі у 500 тис. дол. затримали колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла. За ці гроші чиновник обіцяв допомогти надати дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 25 млн грн.