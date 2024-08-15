ППО вночі збила всі запущені росією «Шахеди». Фото:

https://racurs.ua/ua/n198312-ppo-vnochi-stovidsotkovo-vidpracuvala-po-shahedah.html

Ракурс

Україна відбилася від нічної російської дронової атаки.

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У ніч на 15 серпня ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, якими атакував із повітряного простору Курської області. Крім того, з Курська, Приморсько-Ахтарська та Єйська росіяни запускали 29 ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протистояли ворожим дронам розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА. Їх знищили на територіях Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Нагадаємо, 14 серпня сили ППО вночі знищили 17 з 23 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Цілі були знищені у восьми областях.