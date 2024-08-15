У Німеччині запропонували відключати вітряки для порятунку птахів

https://racurs.ua/ua/n198322-u-nimechchyni-zaproponuvaly-vidkluchaty-vitryaky-dlya-poryatunku-ptahiv.html

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За підсумками 2023 року вітряні електростанції згенерували 31% електроенергії Німеччини. Але щорічно охоронювані види птахів, такі як шуліки та орли, травмуються і гинуть від зіткнення з турбінами вітряків.

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Рішення запропонував стартап ProTecBird. До 2025 року він планує встановити системи із 25 відеокамер у двох вітропарках у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі ФРН.

Камери бачитимуть птахів у радіусі 1 км і за допомогою ІІ оцінюватимуть, що це за вид, пише Bild. Наприклад, за частотою помаху крил. Якщо тварина наблизиться до вітряка ближче ніж на 350 м, турбіна поверне ротори проти вітру, тобто відключить їх. Спочатку цю технологію розробив оборонний концерн Rheinmetall для захисту від безпілотників та ракет.

Це дозволить нам поєднати використання енергії вітру та захист тварин, — сказав міністр довкілля Шлезвіга-Гольштейна Тобіас Гольдшмідт («Союз 90/Зелені»). ProTecBird пропонуватиме операторам вітропарків орендувати систему за 8000 євро на місяць.