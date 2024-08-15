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Німеччина передасть до кінця року Україні два IRIS-T, 10 "Гепардів" та 30 "Леопардів"
Німеччина передасть до кінця року Україні два IRIS-T, 10 «Гепардів» та 30 «Леопардів»https://racurs.ua/ua/n198331-nimechchyna-peredast-do-kincya-roku-ukrayini-dva-iris-t-10-gepardiv-ta-30-leopardiv.htmlРакурс
Німеччина оприлюднила список з військовою допомогою, яку планують передати Україні до грудня 2024 року.
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До нього увійшли:
- 2 ЗРК IRIS-T SLM;
- 4 пускові установки IRIS-T SLS;
- 10 ЗСУ Gepard;
- 12 САУ PzH 2000;
- 4 САУ Zuzana;
- Невідома кількість САУ RCH 155;
- БПЛА та системи для боротьби із дронами;
- 30 танків Leopard 1A5;
- 400 (!) броньованих військових автівок;
- Вантажівки та автоцистерни;
- Різні транспортні засоби, такі як позашляховики, пікапи, мінівени;
- Штурмові гвинтівки типу MK 556;
- Медичні матеріали;
- польовий шпиталь.
Coincidentally, the German MoD has published its own list of what is to be delivered to Ukraine by the end of the year. The list surprises (and excites)!
Delivery by December 2024 ⬇️
— 2 IRIS-T SLM SAM systems
— 4 IRIS-T SLS launchers
— 10 Cheetah SPAAGs
— 12 PzH 2000 SPGs
— 4… https://t.co/I8ApBXlUojpic.twitter.com/PQ8otRcbHO
— German Aid to Ukraine (@deaidua) August 15, 2024