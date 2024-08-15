Німеччина передасть до кінця року Україні два IRIS-T, 10 "Гепардів" та 30 "Леопардів"

Німеччина передасть до кінця року Україні два IRIS-T, 10 «Гепардів» та 30 «Леопардів»

https://racurs.ua/ua/n198331-nimechchyna-peredast-do-kincya-roku-ukrayini-dva-iris-t-10-gepardiv-ta-30-leopardiv.html

15 сер 2024, 17:22 999

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