Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Німеччина передасть до кінця року Україні два IRIS-T, 10 "Гепардів" та 30 "Леопардів"

Німеччина передасть до кінця року Україні два IRIS-T, 10 «Гепардів» та 30 «Леопардів»

15 сер 2024, 17:22
999

Німеччина оприлюднила список з військовою допомогою, яку планують передати Україні до грудня 2024 року.


.

До нього увійшли:

  • 2 ЗРК IRIS-T SLM;
  • 4 пускові установки IRIS-T SLS;
  • 10 ЗСУ Gepard;
  • 12 САУ PzH 2000;
  • 4 САУ Zuzana;
  • Невідома кількість САУ RCH 155;
  • БПЛА та системи для боротьби із дронами;
  • 30 танків Leopard 1A5;
  • 400 (!) броньованих військових автівок;
  • Вантажівки та автоцистерни;
  • Різні транспортні засоби, такі як позашляховики, пікапи, мінівени;
  • Штурмові гвинтівки типу MK 556;
  • Медичні матеріали;
  • польовий шпиталь.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів