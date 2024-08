Німеччина передасть до кінця року Україні два IRIS-T, 10 «Гепардів» та 30 «Леопардів»

Німеччина оприлюднила список з військовою допомогою, яку планують передати Україні до грудня 2024 року.

.

До нього увійшли:

Coincidentally, the German MoD has published its own list of what is to be delivered to Ukraine by the end of the year. The list surprises (and excites)!



Delivery by December 2024 ⬇️

— 2 IRIS-T SLM SAM systems

— 4 IRIS-T SLS launchers

— 10 Cheetah SPAAGs

— 12 PzH 2000 SPGs

— 4…

— German Aid to Ukraine (@deaidua) August 15, 2024