Рашисти за 10 км до Покровська, влада просить людей до евакуації

https://racurs.ua/ua/n198336-rashysty-za-10-km-do-pokrovska-vlada-prosyt-ludey-do-evakuaciyi.html

Ракурс

Окупанти наближаються до Покровська — до околиць міста залишилось трохи більше 10 км.

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За даними DeepState, за минулу добу ворог окупував Желанне, Орлівку, також йому вдалося просунутися у Миколаївці та Журавці. Лише від початку цієї доби росіяни здійснили на напрямку 23 штурми, а за минулу — 58.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що зараз Покровськ та Торецьк — основні напрямки оборони України на фронті. За його словами, там «найбільше російських штурмів зараз і максимум нашої уваги. Пріоритетне постачання — саме туди».

Голова Покровської МВА Сергій Добряк закликав місцевих мешканців не зволікати з евакуацією, адже ворог цинічно б'є по критичній інфраструктурі або будинках.

За заявою Добряка, ситуація тільки буде погіршуватися. Тож місцева влада проситиме місцевих не зволікати та евакуюватися — особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.

Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину. Видання Politico нагадує, що, згідно з даними DeepState, за останні 24 години Росія окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.

Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив і не спростував це повідомлення. Однак у зведеннях Генштабу щодня повідомляють, що в цих районах тривають інтенсивні бої, і що найбільше ворожих атак відбувається на Покровському напрямку.