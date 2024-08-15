Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за 10 км до Покровська, влада просить людей до евакуації

Рашисти за 10 км до Покровська, влада просить людей до евакуації

15 сер 2024, 19:06
999

Окупанти наближаються до Покровська — до околиць міста залишилось трохи більше 10 км.


.

За даними DeepState, за минулу добу ворог окупував Желанне, Орлівку, також йому вдалося просунутися у Миколаївці та Журавці. Лише від початку цієї доби росіяни здійснили на напрямку 23 штурми, а за минулу — 58.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що зараз Покровськ та Торецьк — основні напрямки оборони України на фронті. За його словами, там «найбільше російських штурмів зараз і максимум нашої уваги. Пріоритетне постачання — саме туди».

Голова Покровської МВА Сергій Добряк закликав місцевих мешканців не зволікати з евакуацією, адже ворог цинічно б'є по критичній інфраструктурі або будинках.

За заявою Добряка, ситуація тільки буде погіршуватися. Тож місцева влада проситиме місцевих не зволікати та евакуюватися — особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.

Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину. Видання Politico нагадує, що, згідно з даними DeepState, за останні 24 години Росія окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.

Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив і не спростував це повідомлення. Однак у зведеннях Генштабу щодня повідомляють, що в цих районах тривають інтенсивні бої, і що найбільше ворожих атак відбувається на Покровському напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів