Зеленський просить Раду ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду

https://racurs.ua/ua/n198337-zelenskyy-prosyt-radu-ratyfikuvaty-rymskyy-statut-mijnarodnogo-kryminalnogo-sudu.html

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Президент України Володимир Зеленський 15 серпня вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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Законопроєкт передбачає ратифікацію Україною положень Римського статуту МКС, це означатиме повноцінне долучення країни до Міжнародного кримінального суду.

Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, білорусь, Туреччина, Казахстан. росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його — навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.

Водночас Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території, тобто фактично визнала його юрисдикцію.

Серед іншого, ідеться про імплементацію статті 8bis Римського статуту, яка з’явилась у результаті так званих Кампальських поправок 2010 року і передбачає відповідальність за злочин агресії.

Варто підкреслити, що стаття діє ретроспективно (тобто не має зворотної сили) і не може поширюватись на росію, яка не ратифікувала Кампальських поправок.