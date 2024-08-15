Настоятель ПЦУ звернувся до настоятеля УПЦ МП із закликом діалогу про єднання

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Митрополит ПЦУ Епіфаній звернувся до УПЦ МП із закликом діалогу про об'єднання.

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Предстоятель ПЦУ зауважив, що ніколи не полишав спроби подолати церковні розділення в Україні, проте раніше його звернення залишались без відповіді.

Заява пролунала на тлі підготовки Верховної Ради до розгляду законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних із росією.

У четвер президент України у зверненні до громадян заявив, що в парламенті є «важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх упровадити».

У зверненні, опублікованому на офіційному сайті ПЦУ, митрополит Епіфаній запропонував настоятелю, єпископам та священникам УПЦ МП «без всяких попередніх умов розпочати діалог про єдність».

За словами Епіфанія, раніше Онуфрій оголосив вимоги для початку діалогу: найперше — відмовитися від рішення Вселенського Патріархату про надання томосу та припинити приймати парафії, які хочуть об'єднатися з ПЦУ.

Настоятель ПЦУ зауважив, що ніколи не полишав спроби подолати церковні розділення в Україні, попри те, що звернення залишалися без відповіді.

Станом на 20.00 15 серпня на сайті УПЦ МП та її сторінках у соціальних мережах не було реакції на звернення митрополита Епіфанія.