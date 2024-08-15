Московити розбомбили п'ятьма авіабомбами олійний завод біля Куп'янська

https://racurs.ua/ua/n198342-moskovyty-rozbombyly-p-yatma-aviabombamy-oliynyy-zavod-bilya-kup-yanska-foto.html

Ракурс

Двоє загиблих та шестеро поранених після російського удару по олійному заводу в Приколотному. Це Куп’янський район Харківщини.

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Одразу п’ять авіабомб росіяни скинули на цивільне підприємство, там виробляли олію відомої торгової марки. Всі жертви — працівники цього підприємства. Двоє чоловік загинули на місці. В цеху рафінації здійнялася пожежа, ще четверо чоловіків та дві жінки отримали поранення.

Одночасно з заводом росіяни обстріляли місцевий ліцей, два влучання — навчальний заклад напівзруйнований.

Авіаудар стався 15 серпня о 15.30. У ДСНС розповіли, що одна бомба влучила в будівлю цивільного підприємства, викликавши пожежу на 300 м².

Друга бомба спричинила пожежу на 900 м² у складській будівлі. Ліквідували наслідки 15 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.